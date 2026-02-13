Mahaveer Infoway zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mahaveer Infoway stellte am 10.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,09 INR gegenüber 0,230 INR im Vorjahresquartal.

Mahaveer Infoway hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,8 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,4 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at