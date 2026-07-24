Mahindra CIE Automotive: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Mahindra CIE Automotive veröffentlichte am 22.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,21 INR gegenüber 5,36 INR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 26,21 Milliarden INR gegenüber 23,69 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 6,20 INR je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 26,26 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.at