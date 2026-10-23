Mahindra Holidays Resorts India: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Mahindra Holidays Resorts India hat am 21.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,99 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,890 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 7,84 Milliarden INR gegenüber 7,17 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at