Mahindra Holidays Resorts India gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Mahindra Holidays Resorts India hat am 27.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,06 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,63 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Mahindra Holidays Resorts India im vergangenen Quartal 8,20 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mahindra Holidays Resorts India 7,79 Milliarden INR umsetzen können.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,45 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 6,33 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 29,92 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 27,07 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at