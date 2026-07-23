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23.07.2026 06:31:29
Mahindra Holidays Resorts India veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Mahindra Holidays Resorts India lud am 22.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,43 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Mahindra Holidays Resorts India ein EPS von 0,390 INR in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Mahindra Holidays Resorts India mit einem Umsatz von insgesamt 7,33 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,01 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 4,48 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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