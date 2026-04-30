Mahindra Lifespace Developers stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mahindra Lifespace Developers hat am 28.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 4,42 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,04 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7146,97 Prozent auf 6,70 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 92,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 14,64 INR beziffert. Im Vorjahr waren 3,63 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 11,78 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 216,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,72 Milliarden INR in den Büchern standen.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 9,08 INR sowie einen Umsatz von 8,10 Milliarden INR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at