Mahindra Lifespace Developers: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Mahindra Lifespace Developers hat am 02.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,43 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,330 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 4,59 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,67 Milliarden INR umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 4,20 INR sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 1,61 Milliarden INR gelegen.

