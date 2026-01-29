Mahindra Logistics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mahindra Logistics lud am 27.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,33 INR beziffert, während im Vorjahresquartal -1,140 INR je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mahindra Logistics in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18,98 Milliarden INR im Vergleich zu 15,94 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at