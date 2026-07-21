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21.07.2026 06:31:29
Mahindra Logistics: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Mahindra Logistics ließ sich am 20.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mahindra Logistics die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,56 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -1,370 INR erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig wurden 20,03 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mahindra Logistics 16,25 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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