Mahindra Mahindra: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Mahindra Mahindra veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,38 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,340 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Mahindra Mahindra 5,25 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,50 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at