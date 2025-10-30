Mahindra Mahindra Financial Services gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Mahindra Mahindra Financial Services lud am 28.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 4,06 INR gegenüber 3,06 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 50,49 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 44,79 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 3,96 INR sowie einem Umsatz von 23,76 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.at