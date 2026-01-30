Mahindra Mahindra Financial Services hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Mahindra Mahindra Financial Services ließ sich am 28.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mahindra Mahindra Financial Services die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5,93 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 7,23 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 54,64 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 13,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 47,99 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 5,41 INR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 26,30 Milliarden INR geschätzt.

Redaktion finanzen.at