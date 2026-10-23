Mahindra Mahindra Financial Services hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Mahindra Mahindra Financial Services hat am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,54 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,06 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,07 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 59,62 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 50,49 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 6,36 INR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 28,31 Milliarden INR ausgegangen.

Redaktion finanzen.at