Mahindra Mahindra Financial Services präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mahindra Mahindra Financial Services äußerte sich am 21.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 6,66 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,06 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 57,25 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 50,13 Milliarden INR in den Büchern standen.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 6,16 INR je Aktie sowie einen Umsatz 27,47 Milliarden INR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at