Mahindra Mahindra Financial Services: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Mahindra Mahindra Financial Services hat am 24.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,75 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3,60 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Mahindra Mahindra Financial Services 55,60 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 48,97 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 20,88 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 17,82 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 210,87 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 13,30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 186,11 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 20,64 INR und einem Umsatz von 100,37 Milliarden INR für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at