Mahindra Mahindra hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Mahindra Mahindra hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,38 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,340 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,25 Milliarden USD – ein Plus von 16,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mahindra Mahindra 4,50 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,364 USD prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 3,83 Milliarden USD umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.at