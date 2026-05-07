Mahindra Mahindra mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Mahindra Mahindra veröffentlichte am 05.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 41,77 INR gegenüber 29,52 INR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 29,11 Prozent auf 549,82 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 425,86 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurden 153,10 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mahindra Mahindra 115,91 INR je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 26,38 Prozent auf 1 986,39 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1 571,76 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at