Mahindra Mahindra präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Mahindra Mahindra stellte am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,46 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mahindra Mahindra 0,340 USD je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Mahindra Mahindra 6,01 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,92 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,73 USD, nach 1,37 USD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 22,48 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Mahindra Mahindra 18,59 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at