Mahindra Mahindra stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mahindra Mahindra hat am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,47 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,340 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 5,79 Milliarden USD gegenüber 4,91 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 0,366 USD je Aktie sowie einen Umsatz 4,27 Milliarden USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at