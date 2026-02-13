Mahindra Mahindra stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mahindra Mahindra hat am 11.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,47 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,340 USD je Aktie erzielt worden.

Mahindra Mahindra hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,79 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,91 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at