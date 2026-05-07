Mahindra Mahindra verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mahindra Mahindra hat sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,46 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,340 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 6,01 Milliarden USD gegenüber 4,92 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0,328 USD gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 4,14 Milliarden USD ausgegangen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1,73 USD gegenüber 1,37 USD im Vorjahr.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Mahindra Mahindra mit einem Umsatz von insgesamt 22,48 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 18,59 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 20,92 Prozent gesteigert.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,37 USD sowie einem Umsatz in Höhe von 15,54 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at