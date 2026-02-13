Mahindra Mahindra: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Mahindra Mahindra hat sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 41,85 INR. Im Vorjahresviertel waren 28,51 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mahindra Mahindra im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,39 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 515,80 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 414,65 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at