MAHLE-METAL LEVE informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

MAHLE-METAL LEVE hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

MAHLE-METAL LEVE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,18 BRL je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,940 BRL je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat MAHLE-METAL LEVE mit einem Umsatz von insgesamt 1,33 Milliarden BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,37 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren, um 2,70 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at