MAHLE-METAL LEVE legte Quartalsergebnis vor

MAHLE-METAL LEVE hat am 16.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,00 BRL, nach 0,820 BRL im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,33 Milliarden BRL vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,32 Milliarden BRL in den Büchern standen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 4,49 BRL, nach 3,99 BRL im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 5,41 Milliarden BRL vermeldet. Im Vorjahr hatte MAHLE-METAL LEVE 4,56 Milliarden BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.at