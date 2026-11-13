MAHLE-METAL LEVE präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

MAHLE-METAL LEVE hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 1,16 BRL gegenüber 1,38 BRL je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat MAHLE-METAL LEVE mit einem Umsatz von insgesamt 1,41 Milliarden BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,45 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren, um 2,42 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at