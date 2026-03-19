Mahle-Metal Leve stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mahle-Metal Leve hat am 16.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,00 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,820 BRL je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 1,33 Milliarden BRL vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mahle-Metal Leve 1,32 Milliarden BRL umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 4,49 BRL beziffert. Im Vorjahr hatte Mahle-Metal Leve 3,99 BRL je Aktie verdient.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Mahle-Metal Leve mit einem Umsatz von insgesamt 5,41 Milliarden BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,56 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren, um 18,62 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at