MAHLE-METAL LEVE stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

MAHLE-METAL LEVE präsentierte am 06.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1,58 BRL beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MAHLE-METAL LEVE 1,17 BRL je Aktie verdient.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,81 Prozent auf 1,26 Milliarden BRL aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,27 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at