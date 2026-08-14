Mahle-Metal Leve vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Mahle-Metal Leve äußerte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 1,18 BRL beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mahle-Metal Leve 0,940 BRL je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,70 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,33 Milliarden BRL. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,37 Milliarden BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.at