Mahle-Metal Leve veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Mahle-Metal Leve hat am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,58 BRL. Im Vorjahresviertel waren 1,17 BRL je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,81 Prozent auf 1,26 Milliarden BRL. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,27 Milliarden BRL gelegen.

Redaktion finanzen.at