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13.11.2026 06:31:28
Mahle-Metal Leve: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Mahle-Metal Leve hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
In Sachen EPS wurden 1,16 BRL je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mahle-Metal Leve 1,38 BRL je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,41 Milliarden BRL. Im Vorjahreszeitraum waren 1,45 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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