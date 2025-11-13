Mahvie Minerals Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Mahvie Minerals Registered hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 SEK. Im Vorjahresquartal hatten -0,020 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at