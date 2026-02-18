Mahvie Minerals Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mahvie Minerals Registered hat am 17.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 SEK ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Mahvie Minerals Registered ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,020 SEK in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,070 SEK beziffert. Im Vorjahr hatte Mahvie Minerals Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,080 SEK vermeldet.

Redaktion finanzen.at