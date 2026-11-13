Mahvie Minerals Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mahvie Minerals Registered hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,010 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at