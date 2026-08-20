Mahvie Minerals Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Mahvie Minerals Registered hat am 19.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 SEK. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,020 SEK ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at