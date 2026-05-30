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30.05.2026 02:37:00
Mai 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
So performten die DAX-Aktien im Mai 2026:
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Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.