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Monats-Ranking 29.05.2026 22:35:00

Mai 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat

Mai 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat

Das sind die Tops und Flops im ATX im Mai 2026.

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