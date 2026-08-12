MAIA Biotechnology hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

MAIA Biotechnology lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

MAIA Biotechnology hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,180 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at