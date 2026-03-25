MAIA Biotechnology: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

MAIA Biotechnology ließ sich am 23.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat MAIA Biotechnology die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,08 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,700 USD gegenüber -1,050 USD im Vorjahr verkündet.

Redaktion finanzen.at