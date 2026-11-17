Main Street Capital Aktie
WKN DE: A0X8Y3 / ISIN: US56035L1044
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17.11.2026 18:51:02
Main Street Capital Has Never Cut Its Regular Monthly Dividend. Where Will the Stock Be in 5 Years?
Main Street Capital (NYSE:MAIN), one of the largest business development companies (BDCs) in America, is a reliable income stock. It pays a monthly dividend that yields 7.9% annually, and it's never reduced its payout since its 2007 IPO.
Over the past five years, Main Street's stock has delivered a total return of 79% with reinvested dividends, outperforming the S&P 500's (SNPINDEX:^GSPC) 68%. Will it continue to beat the market and deliver reliable dividends over the next five years?
Image source: Getty Images.
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