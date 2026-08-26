Street Capital Aktie
WKN DE: A40UHE / ISIN: CA86326R1064
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26.08.2026 14:00:00
Main Street Capital Has Paid a $0.30 Supplemental Dividend Every Quarter This Year on Top of a Rising Monthly Dividend
Main Street Capital (NYSE: MAIN) has paid a $0.30-per-share supplemental dividend to investors each quarter in 2026. That's on top of its steadily rising monthly dividend. The business development company (BDC) currently pays $0.265 per share each month, 3.9% above the year-ago level. Here's a look at this supplemental income stream, which makes the BDC an even more compelling passive income investment.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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