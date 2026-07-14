Safe Aktie
WKN DE: A40H9L / ISIN: FR001400RKU0
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14.07.2026 12:20:00
Main Street Capital Just Raised Its Monthly Dividend Again. Is the 8% Yield Safe as Earnings Soften?
Main Street Capital (NYSE: MAIN) will make its latest monthly dividend payment this week. That payment will be 1.9% above last month's level (and 3.9% higher than the year-ago payment). It's the 12th dividend increase since the end of 2021. When adding in the business development company's (BDC) recently paid supplemental quarterly dividend, its annualized yield is up over 8% at the recent share price. Here's a look at the safety of this high-yielding payout as its earnings soften.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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