Main Street Capital Aktie
WKN DE: A0X8Y3 / ISIN: US56035L1044
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16.04.2026 16:53:00
Main Street Capital Stock Falls 4% On Q1 Prelim. Operating Results Announcement
(RTTNews) - Stock of Main Street Capital Corporation (MAIN) is moving down about 4 percent on Thursday morning trading after announcing its preliminary operating results for the first quarter of 2026.
The company's stock is currently trading at $55.19, down 4.57 percent or $2.64, over the previous close of $57.83 on the New York Stock Exchange. It has traded between $50.77 and $67.77 in the past one year.
Main Street's preliminary estimate of first quarter 2026 net investment income is $0.91 to $0.95 per share, distributable net investment income is $0.98 to $1.02 per share and DNII before taxes is $1.02 to $1.06 per share.
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