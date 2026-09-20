Street Capital Aktie

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WKN DE: A40UHE / ISIN: CA86326R1064

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20.09.2026 21:00:00

Main Street Capital Went Public at $15 a Share. $10,000 Invested Then Now Collects About $177 a Month in Regular Dividends.

Main Street Capital (NYSE: MAIN) completed its initial public offering on Oct. 4, 2007, at $15 per share. If you invested $10,000 into the business development company (BDC) stock at its IPO, you'd have purchased around 667 shares. Those shares would now generate around $177 per month in regular dividend income alone at the current rate of $0.265 per share. You'd also currently collect another $200 each quarter in supplemental dividends at the current $0.30 per share rate.

Here's a look at Main Street Capital's impressive dividend track record.

Image source: Getty Images.

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