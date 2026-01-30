Main Street Financial Services präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Main Street Financial Services hat sich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,62 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,410 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Main Street Financial Services hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 2,14 USD beziffert, während im Vorjahr 0,760 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 35,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 64,49 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 87,24 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at