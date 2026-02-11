MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
|
11.02.2026 22:13:16
Main Street Research Dumps 15,000 MercadoLibre Shares for $37 Million
On February 9, 2026, Main Street Research LLC disclosed in an SEC filing that it sold out its entire position in MercadoLibre (NASDAQ:MELI). Main Street Research LLC reported in a recent SEC filing dated February 9, 2026, that it sold all 15,833 shares of MercadoLibre (NASDAQ:MELI) during the fourth quarter. The estimated transaction value was $37.00 million, based on the average share price over the quarter. The quarter-end value of the position fell by $37.00 million, reflecting the full liquidation and any price movement during the period.MercadoLibre is a leading Latin American e-commerce and fintech platform, operating at scale across multiple countries. The company's integrated ecosystem of marketplace, payments, credit, and logistics drives user engagement and monetization. Its broad service offering and deep regional presence provide a competitive edge in capturing digital commerce and financial services growth in the region.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|MercadoLibre Inc Cert Deposito Arg Repr 0.5 Sh
|24 780,00
|-0,60%
|MercadoLibre Inc
|1 669,60
|-1,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.