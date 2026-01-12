MAINICHI COMNET: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

MAINICHI COMNET präsentierte in der am 09.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.11.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6,69 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,65 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,86 Prozent auf 4,61 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at