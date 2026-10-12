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12.10.2026 06:31:29
MAINICHI COMNET hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
MAINICHI COMNET präsentierte am 09.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 12,09 JPY. Im Vorjahresviertel waren 9,96 JPY je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,19 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MAINICHI COMNET einen Umsatz von 4,79 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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