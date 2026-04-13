MAINICHI COMNET: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

MAINICHI COMNET lud am 10.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 28.02.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 21,20 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 12,63 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat MAINICHI COMNET mit einem Umsatz von insgesamt 9,40 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,29 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 77,56 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at