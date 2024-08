Mainrom Line Logistics gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Mainrom Line Logistics ließ sich am 16.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mainrom Line Logistics die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 ILS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mainrom Line Logistics -0,090 ILS je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at