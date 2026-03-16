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16.03.2026 06:31:29
Mainrom Line Logistics: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Mainrom Line Logistics hat am 13.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,090 ILS beziffert. Im Vorjahr waren -16,440 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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